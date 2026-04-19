Derecik-Şemdinli kara yolu sel suları nedeniyle kapandı

Hakkari'nin Derecik-Şemdinli kara yolu meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı.

Derecik ile Şemdinli arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Yaylapınar mevkiinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yol tamamen su altında kaldı. Yoğun yağışların ardından dere yataklarından taşan sular, kara yolunu kaplayarak araç geçişine engel oldu. Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı