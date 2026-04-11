Yüksekova'da sağanak yağış etkili oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağış, su birikintilerine ve trafik sorunlarına neden oldu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Meteoroloji, yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağını ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından ilçe merkezinde etkisini gösteren yağış nedeniyle Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerinde su birikintileri oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların saçak altlarına ve kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışların akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Hakkari çevrelerinde süregelen yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden; yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - HAKKARİ

