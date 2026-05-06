Sümbül Dağı mayısta beyaza büründü

Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte gün boyunca aralıklarla devam eden yağış, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Sümbül Dağı zirvesi ile yüksek kesimlerde bulunan mahalleler beyaza büründü. Mayıs ayına rağmen kış mevsimini andıran bir gün yaşadıklarını belirten vatandaşlar, özellikle yüksek kesimlerin karla kaplanmasını mevsim değişikliğine bağladı.

Kar yağışıyla birlikte dağlık alanlarda güzel görüntüler de oluştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı