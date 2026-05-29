Haberler

Hakkari'de doğaseverler dev engerekle karşılaştı

Hakkari'de doğaseverler dev engerekle karşılaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde doğa yürüyüşüne çıkan CİSAD Doğa Derneği üyeleri, yaklaşık 2 metrelik nadir bir engerek yılanıyla karşılaştı. Doğaseverler yılanı rahatsız etmeden görüntü alarak bölgeden ayrılırken, uzmanlar yayla ve kırsal alanlarda dikkatli olunması konusunda uyardı.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde doğa yürüyüşüne çıkan doğaseverler, nadir görülen büyük bir engerek yılanıyla karşılaştı.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen CİSAD Doğa Derneği üyesi Yasin Aşkan ve beraberindeki ekip, sabah saatlerinde Kırıkdağ köyüne bağlı Bala Yaylası Çiçek Vadisi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüş sırasında yaklaşık iki metreden daha uzun olduğu belirtilen engerek yılanı ile karşılaştı.

Doğal yaşam alanında görülen dev engerek, ekipte kısa süreli heyecana neden oldu. Doğaseverler, yılanı rahatsız etmeden güvenli mesafeden görüntü alarak bölgeden ayrıldı.

Yürüyüşe katılan ekip üyeleri, yaz aylarında doğaya çıkan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, özellikle yayla ve kırsal alanlarda karşılaşılabilecek yabani canlılara karşı tedbirli davranılması gerektiğini ifade etti.

Bölgenin biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan doğaseverler, yabani hayvanların yaşam alanlarına saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Uzmanlar ise yayla ve kırsal alanlarda yürüyüş yapan vatandaşları, kayalık ve otluk bölgelerde dikkatli hareket etmeleri konusunda uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak

Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler

1 saliseye tam 10 milyon dolar

Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmza an meselesi! İşte yeni takımı
Yediği cezayı duyunca aklı durdu! Dakikalarca hesap yaptı

Yediği cezayı duyunca aklı durdu! Dakikalarca hesap yaptı
Yasak başladı! Akdeniz'de bu sahillere girmenin cezası 699 bin TL

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahillerine girmek yasak! Cezası 699 bin TL
Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu

Yaz gelmeyecek gibi! İki ili afet vurdu
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı

Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun'a büyük şok: Soruşturma başlatıldı