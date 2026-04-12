Hakkâri'de çığ: Zap Suyu'nun önünü kesti

Hakkari'de üç gündür süren karla karışık yağışlar sonucu Sümbül Dağı'nda meydana gelen büyük çığ, Zap Suyu'nun önünü kapatırken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, vatandaşı benzer olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hakkari'de üç gündür etkili olan karla karışık yağış, 3 bin 857 rakımlı Sümbül Dağı'nda büyük bir çığa neden oldu. Zap Suyu'nun önünü kesen dev çığ, kısa süre sonra akıntının etkisiyle parçalanarak yol verdi.

Hakkari'de etkisini sürdüren karla karışık yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte üç gündür aralıksız devam eden yağışlar sonucu, 3 bin 857 rakımlı Sümbül Dağı'nda büyük ve beklenen çığı indirdi. Dağın eteklerinden koparak aşağı doğru sürüklenen devasa çığ kütlesi, Zap Suyu yatağına kadar ilerledi. Yanardağdan akan lavları andıran görüntüler oluşturan çığ, Zap Suyu'nun önünü tamamen kapattı. Olay sırasında yoldan geçen bazı sürücüler, cep telefonlarıyla çığın akış anını görüntüledi. Bazı vatandaşların çığın üzerine çıkarak görüntü almaya çalışması ise dikkat çekti.

Debisi yüksek olan Zap Suyu, bir süre sonra çığ kütlesini aşarak önüne kattı ve akışını yeniden sağladı. Bölgede can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yetkililer benzer olaylara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı

İran'dan sonuçsuz kalan barış müzakereleri sonrası ilk mesaj
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek

Yardım için ABD'nin kapısını çaldılar, İran'dan kritik uyarı geldi
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında

Eski hakem de ünlüler operasyonunda gözaltına alındı
Katliam gibi kaza! 13 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Katliam gibi zincirleme kaza! 13 kişi feci şekilde can verdi
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama

Umutları yerle bir eden açıklama
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek

Yardım için ABD'nin kapısını çaldılar, İran'dan kritik uyarı geldi
Ara sokağa çekip şarj kablosuyla boğmaya çalışıp defalarca bıçakladı

19 yaşındaki genç kadına korkunç tuzak! Ara sokağa çekip...
Top oynarken uçurumdan düşüp öldü

Fethiye'de genç adam piknikte top oynarken uçurumdan düşüp öldü