Sakallı akbaba Gümüşhane'de görüntülendi

Gümüşhane'nin yüksek rakımlı dağlarında görüntülenen sakallı akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kayıt altına alındı.

Türkiye'nin yaban hayatı açısından zengin illerinden biri olan Gümüşhane'de, doğanın en nadir ve gizemli kuş türlerinden olan Sakallı Akbaba görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Müdürlüğü ekipleri tarafından yüksek rakımlı bölgelerde yapılan çalışmalar sırasında kaydedilen görüntüler, büyük ilgi gördü.

Uzun yıllardır kentteki yaban hayatını takip eden ekipler, dağların efendisi olarak bilinen sakallı akbabayı doğal yaşam alanında görüntülemeyi başardı. Deneyimli personel Yusuf Özkan tarafından çekilen görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan paylaşımda, "Dağların sessizliğine en çok onun bakışı yakışıyor" ifadelerine yer verildi.

Literatürde Gypaetus barbatus olarak bilinen sakallı akbaba, diğer akbaba türlerinden farklı beslenme alışkanlığıyla dikkat çekiyor. Yaşayan canlılara saldırmayan ve leşlerle beslenen türün diyetinin yüzde 90'dan fazlasını kemikler oluşturuyor. Küçük kemikleri tek seferde yutabilen sakallı akbaba, büyük kemikleri ise yüksekten bırakarak parçaladıktan sonra tüketiyor. Bu özelliği sayesinde ekosistemin en önemli temizlikçilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kanat açıklığı yaklaşık 3 metreye ulaşabilen sakallı akbabanın Gümüşhane'de görüntülenmesi, bölgedeki doğal yaşamın ve ekolojik dengenin korunmaya devam ettiğini ortaya koydu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı