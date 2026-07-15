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Gümüşhane'de aç ayı yaylada bir düveyi telef etti

Gümüşhane'de aç ayı yaylada bir düveyi telef etti
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Kaşdibi Yaylası'nda ayı saldırısı sonucu bir düve telef oldu. Çoban İbrahim Topal, ayıların sık sık görüldüğünü ve sürülerinin tehlikede olduğunu belirtti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Yaylalı Köyü Kaşdibi Yaylası'nda ayı saldırısı sonucu bir düve telef oldu. Bölgede hayvanlarını otlatan çoban İbrahim Topal ise parçalanmış hayvanın leşiyle karşılaştı. Topal, son günlerde ayıların yaylada sık sık görüldüğünü ve kendi sürüsünün de tehlike altında olduğunu söyledi.

Olay, Kaşdibi Yaylası'nda eski mermer ocağı mevkiinde meydana geldi. Hayvanlarını otlatmak için Giresun'un Eynesil ilçesinden yaylaya gelen çoban İbrahim Topal, bölgede ayılar tarafından parçalandığı değerlendirilen bir düvenin leşiyle karşılaştı. Yaşadığı olayı anlatan Topal, ayıların son günlerde yaylada yoğun şekilde görüldüğünü belirterek gece gündüz büyük tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.

Topal, "Ayı burada bir düveyi parçalamış. Hayvanın sahibine büyük geçmiş olsun. Üç beş gecedir gözümüze uyku girmiyor. Ayılar bizi burada çok sıkıştırıyor. Köpeklerimiz sayesinde ayının geldiğini ve bölgede olduğunu fark edebiliyoruz. Ayı bizim sürümüze de yaklaştı. Köpeklerin sesini duyunca hemen dışarı çıktım. Şu ana kadar ayıya malımızı vermedik ama bundan sonrası daha da tehlikeli görünüyor" dedi.

Ayının daha önce kendi sürüsünü de yokladığını belirten Topal, yaylada hayvancılıkla uğraşan çobanların ciddi endişe yaşadığını dile getirdi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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