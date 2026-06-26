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Gümüldür Tabiat Parkı 3 yıl aradan sonra kapılarını yeniden açtı

Gümüldür Tabiat Parkı 3 yıl aradan sonra kapılarını yeniden açtı
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İzmir'deki Gümüldür Tabiat Parkı, 3 yıllık yenileme çalışmalarının ardından günübirlik kullanım ve karavan kampçılığı için yeniden ziyarete açıldı.

İzmir halkının yoğun ilgi gösterdiği doğa harikalarından biri olan Gümüldür Tabiat Parkı, yaklaşık 3 yıl süren kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından günübirlik kullanım ve karavan kampçılığına yönelik olarak yeniden ziyaretçi kabulüne başladı.

İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eşsiz doğal mirasın korunarak vatandaşlarla buluşturulması amacıyla alanda yürütülen hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Yapılan düzenlemelerin ardından tekrar kapılarını açan Gümüldür Tabiat Parkı, günübirlik tatilciler ile karavan kampı yapmak isteyen misafirlerini ağırlamaya başladı.

Yapılan açıklamada, "Gümüldür Tabiat Parkı, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından günübirlik kullanım ile karavan kampçılığına yönelik ziyaretçi kabulüne başlamıştır. Ziyaretçilerimizi bu eşsiz doğal miras ile tanışmaya ve onu korumaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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