Gölyaka'da 2,7 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Gölyaka'da 3 köyü birbirine bağlayan grup yolunda 2,7 kilometrelik sıcak asfalt serimi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Düzce İl Özel İdaresi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve kırsal bölgelerdeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar, Bakacak ve Aksu köylerini kapsayan grup yolunda 2,7 kilometrelik bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serimi tamamlandı.

Saçmalıpınar köyü ana yolunun, Bakacak köyü Alt Mahalle mevkisi ile birleştiği güzergahta gerçekleştirilen düzenlemeyle birlikte, bölge halkının kullandığı yol modern görünüme kavuştu. Yürütülen asfaltlama mesaisi sayesinde bölgedeki ulaşım altyapısı güçlendirilerek, daha uzun ömürlü ve yüksek standartlı güzergah oluşturuldu. - DÜZCE

