Gölyaka'da üç mahallede sathi kaplama tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Gölyaka'nın Bakacak Köyü'nde Üst Mahalle, Öteköy ve Hasanlar Mahallesi'nde yürütülen sathi kaplama çalışmaları tamamlandı.

Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak Köyü'nün Üst Mahalle, Öteköy ve Hasanlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü çalışmalar kapsamında mahalle yollarına soğuk asfalt uygulaması yapılarak ulaşım altyapısı daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki vatandaşların ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi hedeflenirken, kırsal bölgelerde yol yapım ve bakım çalışmalarının planlanan program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı