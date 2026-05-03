Göldeki çöpleri toplayan çocuk çobandan sitem: "Hayvanlar kirletmiyor, siz kirletiyorsunuz"

Hatay'da hayvan otlattığı esnada gölün içerisindeki plastik şişeler başta olmak üzere çöpleri toplayan 11 yaşındaki çoban Bayram Kahye, çevreyi kirletenlere tepki gösterdi.

Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yaşayan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Bayram Kahye, okuldan geriye kalan zamanlarında hayvan otlatıyor. Hayvan otlattığı esnada Ilıca Gölü'nün piknikçiler tarafından kirletildiğini gören çocuk çoban, göldeki çöpleri topladı. Yaptığı davranışla yetişkinlere örnek olan Kahye, doğayı kirletenlere "Hayvanlar burayı kirletmiyor, siz kirletiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Gölde temizlik yapan Kahye, "Biz burada hayvan otlatıyoruz. Hayvanlar burayı kirletmiyor, siz kirletiyorsunuz. Utanın, arlanın. Davar kadar olamadınız, davardan daha aşağısınız" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
