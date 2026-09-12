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Gökyüzünde Samanyolu, yaylalarda çobanların ışığı

Gökyüzünde Samanyolu, yaylalarda çobanların ışığı
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Erzincan’da Kılıçkaya köyü ile Akbaba Tepesi arasında Ergan Dağı manzarasına karşı gökyüzünü süsleyen Samanyolu, yüksek yaylalarda tulum peyniri üretimi için gece mesaisini sürdüren çobanların fenerleriyle bütünleşiyor.

Erzincan'da Kılıçkaya köyü ile Akbaba Tepesi arasında Ergan Dağı manzarasına karşı gökyüzünü süsleyen Samanyolu, yüksek yaylalarda tulum peyniri üretimi için gece mesaisini sürdüren çobanların fenerleriyle bütünleşiyor.

Kılıçkaya köyü sınırlarından Akbaba Tepesi'ne, arka planda ise heybetli Ergan Dağı'na uzanan bölgede gece saatlerinde gökyüzünü süsleyen yıldızlar, bölgedeki yayla yaşamına farklı bir güzellik katıyor.

Erzincan'ın coğrafi işaretli tulum peynirinin üretiminde önemli rol üstlenen çobanlar, yüksek yaylalarda hayvanlarının bakımını ve gözetimini gece saatlerinde de sürdürüyor.

Yaylaların karanlığında çobanların kullandığı fenerlerin ışıkları, Samanyolu'nun yıldızlarla kaplı görüntüsüyle birlikte bölgedeki emeği yansıtan etkileyici manzaralar oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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