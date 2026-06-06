Kayaların arasından fışkıran su görenleri hayran bırakıyor

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kayaların arasından fışkırarak çıkan doğal kaynak suyunu görmek isteyenler bölgeyi ziyaret ediyor. Ziyaretçiler kaynağından çıkan serin sudan içerken bidonlarla doldurup evlerine de götürüyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Mehmetbey Mahallesi'nde kayaların arasından fışkırarak çıkan doğal kaynak suyu görenleri hayrete düşürüyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, kayaların arasından çıkan buz gibi soğuk ve berrak suları görmek için bölgeyi ziyaret ediyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken alan, aynı zamanda piknik yapmak isteyenlerin de uğrak noktalarından biri haline geldi.

Ziyaretçiler, kaynağından çıkan temiz ve serin sudan içerek ferahlarken, bazı vatandaşlar ise suyu bidonlarla doldurup evlerine götürüyor.

Göksun ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan bölge, Göksun'un önemli su kaynaklarından biri olan Terbüzek Çayı'nın doğduğu yer olarak biliniyor. Aynı zamanda ilçenin içme suyu havzası içerisinde yer alan kaynak, berraklığı ve soğukluğuyla dikkat çekiyor.

Doğal yapısını koruyan bölge, özellikle yaz aylarında serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı