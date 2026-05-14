Haberler

Hasköy'de gök gürültüsünden korkan yavru keçiler balkona sığındı

Hasköy'de gök gürültüsünden korkan yavru keçiler balkona sığındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Hasköy ilçesinde, gök gürültülü sağanak yağış sırasında korkan iki yavru keçi, bir apartmanın balkonuna sığındı. Çocukların sevgiyle karşıladığı keçiler, gülümseten anlara sahne oldu.

Muş'un Hasköy ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında sürüden ayrılan iki yavru keçi, korkarak bir apartmanın balkonuna sığındı. Yavru keçileri gören iki küçük kızın yaşadığı mutluluk ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Edinilen bilgilere göre, Hasköy ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve gök gürültüsü sırasında korkan iki yavru keçi, bir apartmanın 3'üncü katındaki balkona çıktı. Balkonda keçileri gören ev sahibi Servet Akçil ve çocukları şaşırdı.

Yavru keçilerle bir süre vakit geçiren çocukların büyük sevinç yaşadığını belirten Servet Akçil, "Balkona çıktığımda iki küçük kuzuyu gördüm. İlk başta çok şaşırdım. Evim 3'üncü katta olduğu için nasıl çıktıklarını anlayamadım. Daha sonra gök gürültüsünden korkup buraya sığındıklarını fark ettim. Çocuklarım onlarla biraz oynadı. Yağmur dinince de indirip annelerinin yanına götürdüm" dedi.

Gök gürültüsünden korkarak balkona sığınan yavru keçilerin çocuklarla buluştuğu anlar gülümseten görüntüler oluşturdu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Savaş bitiyor mu? Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Sekmen, hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcandığını doğruladı

Sekmen, olay yaratan iddiayı doğruladı: Evet o parayı harcadık

Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti

Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti
Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan'dan Astana'da önemli mesajlar: Önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapacağız

Erdoğan'dan Astana'da "Türk dünyası yüzyılı" mesajı
Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi...
Masaj salonunu fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık haritalı paylaşım yapıp uyardı

Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık harita paylaşıp uyardı