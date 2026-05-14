Hasköy'de gök gürültüsünden korkan yavru keçiler balkona sığındı

Muş'un Hasköy ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında sürüden ayrılan iki yavru keçi, korkarak bir apartmanın balkonuna sığındı. Yavru keçileri gören iki küçük kızın yaşadığı mutluluk ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Edinilen bilgilere göre, Hasköy ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve gök gürültüsü sırasında korkan iki yavru keçi, bir apartmanın 3'üncü katındaki balkona çıktı. Balkonda keçileri gören ev sahibi Servet Akçil ve çocukları şaşırdı.

Yavru keçilerle bir süre vakit geçiren çocukların büyük sevinç yaşadığını belirten Servet Akçil, "Balkona çıktığımda iki küçük kuzuyu gördüm. İlk başta çok şaşırdım. Evim 3'üncü katta olduğu için nasıl çıktıklarını anlayamadım. Daha sonra gök gürültüsünden korkup buraya sığındıklarını fark ettim. Çocuklarım onlarla biraz oynadı. Yağmur dinince de indirip annelerinin yanına götürdüm" dedi.

Gök gürültüsünden korkarak balkona sığınan yavru keçilerin çocuklarla buluştuğu anlar gülümseten görüntüler oluşturdu. - MUŞ

