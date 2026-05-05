Giresun'da yeni turizm rotası, Karınca Kalesi olacak

Giresun'un Görele ve Çanakçı ilçeleri arasında yer alan ve yöre halkı tarafından "Karınca Kalesi" olarak bilinen 880 rakımlı volkanik tepe, sahip olduğu 360 derecelik seyir imkanıyla turizm açısından değerlendirilmeye hazırlanıyor.

Doğal yapısı sayesinde geniş bir panoramik görüş alanı sunan bölgede, Giresun İl Genel Meclisi Kültür ve Turizm Komisyonu incelemelerde bulundu. Komisyon Başkanı Fuat Yurt ve beraberindeki üyeler, alanda yapılabilecek turizm yatırımlarını yerinde değerlendirdi.

İncelemelerin ardından komisyon tarafından yapılan açıklamada, Giresun'un her köşesinin ayrı bir turizm potansiyeli taşıdığı vurgulanarak, Çanakçı VE Görele ilçe sınırlarında bulunan Karınca Kalesi'nin günübirlik ziyaret ve konaklama açısından geliştirilmesine yönelik çalışmaların planlandığı belirtildi.

Açıklamada, kısa süre içerisinde gerekli çalışmaların başlatılmasının hedeflendiği ifade edilirken, bölgenin turizme kazandırılmasının Çanakçı ve çevresi için önemli bir katkı sağlayacağı kaydedildi. - GİRESUN

