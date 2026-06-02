Haberler

Giresun'da heyelan riski nedeniyle toplam 33 konut tahliye edildi

Giresun'da heyelan riski nedeniyle toplam 33 konut tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Bulancak ilçesinde 18-29 Mayıs 2026 tarihlerindeki aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan ve kaya düşmeleri sonucu 33 konut tedbir amaçlı tahliye edildi. AFAD ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Giresun'da 18-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelan ve kaya düşmeleri nedeniyle Bulancak ilçesinde toplam 33 konut tedbir amaçlı tahliye edildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, aşırı yağışların il merkezi ile çeşitli ilçe, köy ve mahallelerde heyelan ve kaya düşmesi olaylarına yol açtığı belirtildi. Yaşanan doğa olayları nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar ve yol kapanmaları meydana gelirken, çok sayıda konutun da risk altında kaldığı ifade edildi.

AFAD ekipleri tarafından sahada yapılan inceleme ve değerlendirmelerde Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma şeklindeki heyelan nedeniyle 16 konutun tahliye edildiği bildirildi.

Kovanlık Beldesi Merkez Mahallesi Değirmen Yanı mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle 11 konutun, Soğuksu Mahallesi'nde ise 6 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada, heyelan riski nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Kovanlık Beldesi'nde 17, Bayındır köyünde ise 16 olmak üzere toplam 33 konutun tahliye edildiği belirtildi.

Öte yandan bölgedeki risk durumunun kapsamlı şekilde değerlendirilmesi amacıyla özellikle Kovanlık Beldesi ve çevresinde yüksek hassasiyetli topografik verilerin elde edileceği ifade edildi.

Giresun AFAD İl Müdürlüğü'nün vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda saha gözlemleri ve teknik incelemelerini aralıksız sürdürdüğü, gelişmelere göre gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edildiği bildirildi.

Bayındır köyü muhtarı Saim Karakaya ise, "AFAD ekipleri bölgede heyelan boyutunu ve boşaltılması gereken evlerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdü. Daha öncede 1988-89 yıllarında da bölgede toprak oynaması olmuş. Son olarak da iki haftadır köyde toprak kayması gözlemlendi. Takip ettik. AFAD'a bilgi verdik. Dün sabah bazı bölgelerde toprak çökmeleri yaşandı. AFAD ekipleri incelemelerine başladı. 16 hane boşaltıldı. Bazı evlerde de incelemeler devam ediyor" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar

Parti grubuna damga vuran an! Kendini tutamayıp ağzını bozdu
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM'in CHP'deki krizle ilgili tavrı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şiddet paylaşımının ardından eski enişteye stadyumda meydan dayağı

Yaptığı paylaşım sonrası stadyumda meydan dayağı attılar
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

Tartışma yaratan fotoğraf

Tartışma yaratan fotoğraf
İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik

18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar

Bakanlık devrede! 8 kişinin öldüğü kazada baş yakacak yeni bulgu