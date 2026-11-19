Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Giresun'da 2026-2027 kış mevsiminde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı alınacak tedbirler, düzenlenen koordinasyon toplantısında değerlendirildi.

Giresun Valisi Mustafa Koç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemler ele alındı. Toplantıda yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı yürütülecek çalışmaların yanı sıra ulaşım ve trafik güvenliği, enerji ve iletişim hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ile acil müdahale çalışmalarında kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Toplantı sonunda, 2026-2027 Kış Mevsiminde Alınacak Tedbirler kapsamında 62 kurum ve kuruluşa görev veren 72 karar ile 7 genel karardan oluşan toplam 79 karar karara bağlanarak imzaya açıldı.

Alınan kararlarla kış mevsimi boyunca vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, olası olumsuzluklara karşı hızlı müdahale edilmesi ve kamu hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı