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Gercüş’te tarım ekiplerinden bağ küllemesine karşı yerinde inceleme

Gercüş’te tarım ekiplerinden bağ küllemesine karşı yerinde inceleme
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Batman Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bağlarda artış gösteren ’bağ küllemesi’ enfeksiyonuna karşı sahadaki denetim ve rehberlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Batman Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bağlarda artış gösteren 'bağ küllemesi' enfeksiyonuna karşı sahadaki denetim ve rehberlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe genelindeki bağlarda yapılan külleme hastalığı uyarısının ardından harekete geçen Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kenan Atalay ve beraberindeki teknik ekip, Kırkat köyünde incelemelerde bulundu. Ekipler, üretici Selim Temiz'e ait telli terbiye sistemli bağ alanını ziyaret ederek üzüm bağlarını ve ürün durumunu yerinde kontrol etti.

İncelemeler sırasında teknik personel, hastalığın yayılmasını önlemek ve rekolte kaybının önüne geçmek amacıyla uygulanması gereken teknik mücadele yöntemleri hakkında çiftçiye detaylı bilgi verdi.

İlçe Tarım Müdürü Kenan Atalay ve ekibinin yerindeki rehberliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren üretici Selim Temiz, "Verilen bu değerli bilgiler doğrultusunda gerekli uygulamaları yapacağız. İnşallah ekiplerin yönlendirmesiyle bu süreci atlatıp daha kaliteli ve yüksek verim alacağız. Kendilerine ilgilerinden ötürü teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin ürün kaybı yaşamaması adına saha taramalarının ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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