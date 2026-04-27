Geleceğin çevrecileri Milli Park'ta buluştu

Doğa Turizmi Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, Sarıkız Anaokulu öğrencileri Kazdağı Milli Parkı'nın eşsiz doğasında unutulmaz bir gün geçirdi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte minikler, doğa yürüyüşünden açık hava sinemasına kadar pek çok aktiviteyle ekosistemi yakından tanıma fırsatı buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Bursa Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Doğa Turizmi Etkinlikleri, bu kez minik misafirlerini Kazdağları'nın kalbinde ağırladı. Edremit'te faaliyet gösteren Sarıkız Anaokulu'nun öğrencileri, Kazdağı Milli Parkı içerisinde yer alan MAS Kazdağı Yayla Kamping Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonla doğayla iç içe dolu dolu bir gün geçirdi. Çocuklara doğa bilincini aşılamak ve biyolojik çeşitliliği yerinde tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, öğretmenlerin yanı sıra veliler de yoğun katılım gösterdi.

Program kapsamında uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde, minik öğrenciler Milli Park'ın endemik bitki yapısını ve yaban hayatı unsurlarını keşfetti. Temiz havada yapılan aktivitelerle keyifli anlar yaşayan çocuklar, doğada vakit geçirmenin tadını çıkardı. Yürüyüşün ardından kurulan özel alanda düzenlenen sinema saati etkinliği ise miniklerden büyük ilgi gördü. Doğanın ortasında film izleme deneyimi yaşayan öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Etkinlik boyunca hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar, doğayı koruma ve çevreci bir yaşam sürme konusunda bilgilendirildi. Ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirmesine imkan sağlayan bu tür organizasyonların, çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine büyük katkı sunduğu belirtildi. DKMP yetkilileri, Kazdağı Milli Parkı'nın korunması ve tanıtılması amacıyla düzenlenen bu tür eğitim odaklı turizm faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde de farklı yaş gruplarıyla devam edeceğini ifade etti. Program, katılımcıların doğa manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi. - BALIKESİR

