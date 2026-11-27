Gediz Orman İşletme Müdürlüğü yanık alanda fidan dikimine başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Gediz ilçesinde orman yangınından etkilenen alanda yeniden yeşil örtü oluşturmak için fidan dikim çalışmaları başlatıldı. Gediz Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen çalışmaya yaklaşık 30 kişilik fidan dikim ekibi katıldı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, orman yangınından etkilenen alanda yeniden yeşil bir örtü oluşturmak amacıyla fidan dikim çalışmalarına başlandı.
Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Çukurören Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında bulunan yanık alanda ağaçlandırma çalışmalarını başlattı. Çalışmaya Silvikültür Şube Müdürü Bayram Ersöz, Basın ve İletişim Şube Müdürü Ahmet Yavuz Helvacı, Gediz Orman İşletme Müdürü Hasan Hüseyin Acıerik, İşletme Şefi Derya Ergüler Şahin, muhafaza memurları ve yaklaşık 30 kişilik fidan dikim ekibi katıldı. Ağaçlandırma çalışmaları öncesinde ekiplere, fidan dikim teknikleri ve uygulama esasları hakkında sahada uygulamalı bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından ekipler tarafından fidanların dikimi gerçekleştirildi.
Çalışmalarla yangından zarar gören ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi hedefleniyor.