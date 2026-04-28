Elazığ’da gece sirrokümülüs bulutları görsel şölen yarattı
Elazığ'da gece saatlerinde ortaya çıkan bulutlar, gökyüzünde adeta görsel şölen oluşturdu.
Gökyüzünde dalga dalga yayılan ve estetik görüntüsüyle dikkat çeken sirrokümülüs bulutları, gece karanlığında farklı tonlara bürünerek kartpostallık manzaralar oluşturdu. Nadir görülen bulut oluşumları, şehrin farklı noktalarından izlenirken vatandaşları hayran bıraktı. O anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı