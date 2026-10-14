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Gaziosmanpaşa'da şiddetli yağış yolu çökertti, öğrenciler okulda mahsur kaldı

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da şiddetli yağış nedeniyle Yıldıztapya Mahallesi'ndeki yolda çökme meydana geldi. Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede bazı öğrenciler okul bahçesinden çıkamayıp okulda mahsur kaldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da şiddetli yağış nedeniyle yol çöktü. Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede öğrenciler okulda mahsur kaldı.

Tüm İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Gaziosmanpaşa Yıldıztapya Mahallesi'nde yollarda bozulma ve çökme meydana geldi. Bozulan yol nedeniyle öğrenciler evine gitmekte zorlanırken, bazı öğrenciler ise okul bahçesinden çıkamadı. Yolun çöktüğü ve yağmurun sele döndüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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