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Gaziantep'te Şimşek Fırtınası Geceyi Gündüze Çevirdi

Gaziantep'te Şimşek Fırtınası Geceyi Gündüze Çevirdi
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Gaziantep'te gece saatlerinde etkili olan şimşek fırtınası yaklaşık bir saat sürdü. Art arda çakan şimşekler geceyi gündüze çevirirken, gök gürültüsü sessizliği bozdu. Fırtınanın ardından gelen şiddetli yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Gaziantep'te gece saatlerinde etkili olan şimşek fırtınası adete geceyi gündüze çevirdi, şimşeklere eşlik eden gök gürültüsü ise sessizliği bozdu.

Gaziantep'te şimşekler ve gök gürültüleriyle kendini gösteren ve güçlü bir doğa olayı olarak bilinen şimşek fırtınası etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan şimşek fırtınası yaklaşık 1 saat kent genelinde etkisini gösterdi. Art arda çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi, şimşeklere eşlik eden gök gürültüsü ise gecenin sessizliğini bozdu. Şimşek fırtınası esnasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Fırtınanın hemen ardından ise şiddetli yağış etkili oldu.

Yağış nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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