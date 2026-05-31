Haberler

Araban Ovası'nda firik ütümü sezonu başladı

Araban Ovası'nda firik ütümü sezonu başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeşil buğday başaklarının geleneksel yöntemlerle ateşte ütülerek firik elde edilme sezonu başladı. Firikten yapılan pilav, Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeşil buğday başaklarının hasat edildikten sonra geleneksel yöntemlerle ateşte ütülerek firik elde edilmesi sezonu başladı. Elde edilen firikten damaklarda bıraktığı lezzetle dikkat çeken firik pilavı yapılırken Orta Doğu ülkelerine de ihracatı yapılıyor.

Gastronomi şehri Gaziantep'te Araban ilçesinin verimli topraklarında yetişen makarnalık sert buğdaydan her yıl mayıs ayının sonlarına doğru yapılan firik sezonu başladı. Araban Ovası'nda bilinçli ve deneyimli firik çiftçileri, ilkbaharın sonlarında yeşil buğday başaklarını kurumadan biçerek küçük harmanlar halinde topladıktan bir gün kurumaya bırakıyor.

Kentin vazgeçilmez tescilli lezzetleri arasında yer alan firik pilavı yapılıyor

Daha sonra suyu çekilen buğday başakları firik kıvamına gelene kadar yakılıyor. Geleneksel lezzetler arasında yer alan firik, yakıldıktan ve biçerdöverler çekildikten sonra temizlenmek ve paketlenmek için Gaziantep'teki fabrikalara götürülüyor. Yılda sadece 10 gün gibi bir zaman diliminde yapılabilen firik, pilavıyla kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Firik pilavı ayrıca kentin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alıyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun coğrafi işaretle tescilli firiğin yapımı hakkında bilgi vererek, "İşçiler başakları topladıktan sonra buğday saplarını yakarak ateşle tutuşturuyor. Yandıktan sonra sadece başaklar kalıyor. Kurutulduktan sonra biçerdövere verilip çekildikten sonra tane haline getirilerek işletmelere gönderilir. Kolay bir iş değil, herkes yapamaz. Firik ile pilav yapılır. Özellikle Arap ülkelerine ihraç edilir" dedi.

2026 yılının ilk firik ütümüne başlayan üretici Haci Karaman ise, Araban Ovası'ndaki firiğin Gaziantep'teki ihracatçı firmalar tarafından da Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiğini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

Otobüs faciasında kahreden detay! Ölü sayısı bu yüzden katlandı
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

Anıtkabir'de Özel'e soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karnı burnunda sahneye çıkan Melike Şahin, performansıyla tepki çekti

Karnı burnunda sahneye çıktı, performansıyla tepki çekti
Müzakereler çıkmaza girdi! Trump'ın yeni taleplerine İran'dan rest

Müzakerelerde yeni kriz! Trump ağız değiştirdi, İran'dan rest geldi
Fethiye’de Arsenal ve PSG taraftarı arasında kavga çıktı

Maç bitince olanlar oldu! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz
Ortalık yangın yeri! PSG taraftarı koca şehri savaş alanına döndürdü

Ortalık yangın yeri! Koca şehir savaş alanına döndü
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti

CHP'nin hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı

Görüntü İstanbul'dan! bin liralık çorap için 2,5 kilometrelik kuyruk
Kanye West konseri havadan görüntülendi

Kanye West İstanbul'u salladı! Rekor kırılan geceden mest eden görüntü