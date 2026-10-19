Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep İslahiye'de erkek hindi, iddiaya göre ölen dişi hindiyi uyandırmaya çalıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep İslahiye'de erkek hindi, iddiaya göre ölen dişi hindiyi uyandırmaya çalıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir bağ evinde, iddiaya göre ölen dişi hindinin yanına koşan erkek hindi, onu dakikalarca uyandırmaya çalıştı. Erkek hindinin başından ayrılmadığı ve defalarca dürtmesine rağmen sonuç alamadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde erkek hindi, vefat eden dişi hindiyi dakikalarca uyandırmaya çalıştı. Duygulandıran o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İslahiye ilçesinde bir bağ evinde yaşandı. İddiaya göre, bağ evinde bulunan dişi hindi öldü. Dişi hindiyi fark eden erkek hindi ise yanına koştu. Erkek hindi, vefat eden dişi hindinin başından dakikalarca ayrılmayarak uyandırmaya çalıştı. Defalarca dürtmesine rağmen sonuç alamayan erkek hindinin o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paris'teki yağmada Messi imzalı servet değerindeki ürünleri çaldılar

Ülke yangın yeri! Yaptıkları rezilliği bir de sergilediler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Genç şarkıcının acı günü: Annesini kaybetti!
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak

Yeşil pasaportlu memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı

Bu küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
İlayda’yı 12 kurşunla öldüren sanığın cezası belli oldu

İlayda'yı katleden caniye ceza yağdı! Gün yüzü göremeyecek
İsrailli kadına öfke büyüdü! Dev alışveriş merkezi tahliye edildi

AVM'de onu görünce deliye döndüler! Binanın tamamı tahliye edildi
Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var

Jandarma düğmeye bastı! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı

Müge'nin Hamid'i kaza yaptı, bindiği aracı görenler kendini tutamadı