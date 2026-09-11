Gaz kaçağını görüntülemek isteyen gazetecilere engel: 'Bana valiyi arattırmayın'

Samsun'un Canik ilçesi Doğupark mevkiinde, raylı sistem zemin etüdü çalışması sırasında yaklaşık 40 metre derinlikte tespit edilen bilinmeyen gazla ilgili incelemeler sürüyor. Bölgeye giden gazeteciler, kamuya açık alanda görüntü almak isterken yüklenici firma yetkilisinin engellemesiyle karşılaştı. Yetkili, gazetecilere, "Bana valiyi arattırmayın" ifadelerini kullandı.

Dün akşam Canik ilçesi Doğupark'ta, Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için zemin etüdü çalışmalarına başlandı. Sondaj sırasında gaz kaçağı meydana gelmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınarak alan emniyet şeridiyle kapatıldı.

Kameraların önüne geçerek çekimi engellemeye çalıştı

Olay yerinde sabah saatlerinde görüntü almak isteyen gazeteciler, emniyet şeridinin yaklaşık 15 metre gerisinde çekim yaptıkları sırada yüklenici firma yetkilisinin müdahalesiyle karşılaştı.

U.E. isimli firmanın idari biriminde çalıştığı öne sürülen kişi, gazetecilerin kameralarının önüne geçerek çekim yapılmasını engellemeye çalıştı. O anlar, olay yerinde görüntü alan muhabirin kamerasına yansıdı.

Şahsın gazetecilere, "Bana valiyi arattırmayın. Ben sizin görüntü çekmenize izin vermem. Önünüzde dururum. Çektiğiniz yer sıkıntılı bir yer" dediği duyuldu. Şahsın ayrıca telefonla valilik ve emniyeti aradığını söylediği görüldü.

Polis ekipleri olay yerine geldi

Şahsın 112 Acil Çağrı Merkezi ile görüşmesinin ardından bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, gazetecilerin güvenlik şeridinin dışında kalmak şartıyla görüntü alabileceğini belirtti.

Bunun üzerine gazeteciler bölgede çekimlerine devam etti. Olayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere SASKİ, itfaiye ve AFAD ekipleri de bölgeye geldi.

AFAD yeniden ölçüm yaptı

AFAD ekiplerinin dün akşam yaptığı ölçümlerde gazın yanıcılık değeri 99 olarak ölçülürken, bugün sabah gerçekleştirilen ölçümde bu değer 21,5 olarak kaydedildi. AFAD ekiplerinden alınan bilgilere göre, son ölçümde gazın yanıcılık seviyesi önemli ölçüde düştü.

Bölgede ekiplerin incelemeleri sürerken, akşam saatlerinde gazla ilgili bir ölçüm daha yapılacağı öğrenildi. Ölçüm sonuçlarının uygun çıkması halinde bölgede alınan güvenlik önlemlerinin kaldırılmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı