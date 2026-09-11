Haberler

Gaz kaçağını görüntülemek isteyen gazetecilere engel: "Bana valiyi arattırmayın"

Gaz kaçağını görüntülemek isteyen gazetecilere engel: 'Bana valiyi arattırmayın'
Güncelleme:
+75 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un Canik ilçesi Doğupark mevkiinde, raylı sistem zemin etüdü çalışması sırasında yaklaşık 40 metre derinlikte tespit edilen bilinmeyen gazla ilgili incelemeler sürüyor.

Samsun'un Canik ilçesi Doğupark mevkiinde, raylı sistem zemin etüdü çalışması sırasında yaklaşık 40 metre derinlikte tespit edilen bilinmeyen gazla ilgili incelemeler sürüyor. Bölgeye giden gazeteciler, kamuya açık alanda görüntü almak isterken yüklenici firma yetkilisinin engellemesiyle karşılaştı. Yetkili, gazetecilere, "Bana valiyi arattırmayın" ifadelerini kullandı.

Dün akşam Canik ilçesi Doğupark'ta, Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için zemin etüdü çalışmalarına başlandı. Sondaj sırasında gaz kaçağı meydana gelmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınarak alan emniyet şeridiyle kapatıldı.

Kameraların önüne geçerek çekimi engellemeye çalıştı

Olay yerinde sabah saatlerinde görüntü almak isteyen gazeteciler, emniyet şeridinin yaklaşık 15 metre gerisinde çekim yaptıkları sırada yüklenici firma yetkilisinin müdahalesiyle karşılaştı.

U.E. isimli firmanın idari biriminde çalıştığı öne sürülen kişi, gazetecilerin kameralarının önüne geçerek çekim yapılmasını engellemeye çalıştı. O anlar, olay yerinde görüntü alan muhabirin kamerasına yansıdı.

Şahsın gazetecilere, "Bana valiyi arattırmayın. Ben sizin görüntü çekmenize izin vermem. Önünüzde dururum. Çektiğiniz yer sıkıntılı bir yer" dediği duyuldu. Şahsın ayrıca telefonla valilik ve emniyeti aradığını söylediği görüldü.

Polis ekipleri olay yerine geldi

Şahsın 112 Acil Çağrı Merkezi ile görüşmesinin ardından bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, gazetecilerin güvenlik şeridinin dışında kalmak şartıyla görüntü alabileceğini belirtti.

Bunun üzerine gazeteciler bölgede çekimlerine devam etti. Olayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere SASKİ, itfaiye ve AFAD ekipleri de bölgeye geldi.

AFAD yeniden ölçüm yaptı

AFAD ekiplerinin dün akşam yaptığı ölçümlerde gazın yanıcılık değeri 99 olarak ölçülürken, bugün sabah gerçekleştirilen ölçümde bu değer 21,5 olarak kaydedildi. AFAD ekiplerinden alınan bilgilere göre, son ölçümde gazın yanıcılık seviyesi önemli ölçüde düştü.

Bölgede ekiplerin incelemeleri sürerken, akşam saatlerinde gazla ilgili bir ölçüm daha yapılacağı öğrenildi. Ölçüm sonuçlarının uygun çıkması halinde bölgede alınan güvenlik önlemlerinin kaldırılmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar
18 ilde nefes kesen operasyon! İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı

18 ilde operasyon! İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı

Ev sahibi çifti öldüren caninin ilk ifadesi: Bana durmadan...
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı

Define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşusunun balığına istismarda bulundu! Verdiği ifade polisleri bile şaşkına çevirdi

Komşusunun balığını istismar ederken kameraya yakalandı
Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza!
Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu
Okan Buruk'un Avrupa'daki saltanatı sona eriyor

Okan Buruk'u yıkan gelişme
Vanlı Kara Haydar'ın karısı Çağla Öz sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor

Vanlı Kara Haydar'ın karısı Çağla Öz kayıplara karıştı
Abdullah Gül'den İngiltere ziyareti! Oxford'da Türkiye ve İran'ı konuştu

Abdullah Gül İngiltere'den mesaj verdi
Dünyada Fenerbahçe'nin önüne geçen yok! 40 maçlık inanılmaz istatistik

Habere tıklayan Fener taraftarı "Bu kadar da olmaz" demeden edemiyor