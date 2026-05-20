Çakal ağzındaki yılanla görüntülendi

Tekirdağ'daki Ganos Dağları'na kurulan fotokapanlara yansıyan görüntülerde bir çakalın ağzında yılanla ilerlediği anlar belgeselleri aratmayan görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ'da yaban hayatının yoğun olarak görüldüğü Ganos Dağları'nda çeşitli noktalara yerleştirilen fotokapanlar, doğadaki yaşamı kayıt altına almaya devam ediyor. Son görüntülerde bir çakalın avladığı yılanı ağzında taşıyarak ormanlık alanda ilerlediği anlar kameraya yansıdı. Gece saatlerinde kaydedilen görüntüler, doğadaki av mücadelesini gözler önüne serdi.

Fotokapan kayıtlarında ayrıca farklı bir noktada karaca ile tavşanın aynı karede görüntülendiği anlar da yer aldı. Doğal yaşamın zenginliğini ortaya koyan görüntüler, bölgedeki biyolojik çeşitliliği bir kez daha ortaya çıkardı. - TEKİRDAĞ

