Fotokapana yansıyan yaban hayatında bahar hareketliliği

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Murat Aydemir, Erzincan ile Tunceli sınırlarında kurduğu fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatını görüntülemeyi sürdürüyor.

Havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte doğada hareketlilik artarken, Aydemir'in kurduğu fotokapanlara da bu canlılık yansıdı. Kayıtlarda aynı güzergahı kullanan kurt, yaban domuzu ve ayı gibi türlerin doğal yaşam alanlarında dolaştığı görüldü.

Bölgedeki yaban hayatının zenginliğine dikkat çeken Aydemir, mevsim geçişleriyle birlikte hayvanların daha sık görüntülendiğini ifade etti.

Fotokapan kayıtları, Erzincan ve Tunceli kırsalındaki biyolojik çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZİNCAN

