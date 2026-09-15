Fenomen çobanın keçiyle mücadelesi gülümsetti

Elazığ'da kırık televizyon kasasıyla hava durumu sunan fenomen çobanın keçisiyle yaşadığı mücadele izleyenleri gülümsetti.

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Kambertepe köyünde çobanlık yapan Yılmaz Uygur, derede bulduğu kırık bir televizyon kasasının karşısına geçerek bir spikermiş gibi hava durumu bülteni sunmuştu. Uygur'un samimi ve içten görüntüleri sosyal medyada milyonlarca izlenme almıştı. Uygur, yine televizyon başına geçerken keçisi onu rahat bırakmadı. Uyguru iterek düşüren keçi ardından başındaki takkesini aldı. Uygur takkeyi zar zor alırken ortaya renkli görüntüler çıktı. Keçisiyle yaşadığı mücadele sırasında zor anlar yaşayan Uygur'un o anları, izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı