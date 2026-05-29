Vatandaşın gönüllü mezarlık temizliği takdir topladı

Adana'nın Feke ilçesinde bir vatandaşın bayram tatili boyunca sürdürdüğü mezarlık temizliği mahallede takdir topladı.

Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Gün isimli vatandaş, mahalledeki mezarlıkta otlarla kaplanan alanları kendi imkanlarıyla temizledi. Bayram tatili için mahalleye gelen vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi amacıyla çalışma yaptığını belirten Gün, yapılan hizmetin tamamen manevi duygularla gerçekleştirildiğini söyledi.

"Gösteriş için değil Allah rızası için"

Kabristan temizliğinin vefa duygusunun bir göstergesi olduğunu ifade eden İbrahim Gün, "Vatandaşlarımızın kabir ve mezar ziyaretlerini rahat yapabilmeleri için mezarlığın büyük bir kısmında temizlik yaptık. Bu çalışmayı gösteriş için değil Allah rızası için yaptık. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Vefat eden büyüklerimize karşı vefamızı göstermek ve kabristanlarımızı temiz tutmak istedik" dedi.

Bayramların dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini ifade eden Gün, "Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim ülkemize birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip etsin" diye konuştu. - ADANA

