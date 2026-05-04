Fatsa'da ayı saldırısında 10 kovan zarar gördü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ayının saldırdığı arı kovanları zarar gördü.

Olay, ilçeye bağlı Aşağıyavaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarı Erkan Yücetepe, kendisine ait arı kovanlarını kontrol etmek için bölgeye gitti. Yücetepe, kovanların dağıtıldığını ve büyük zarar gördüğünü fark etti. İnceleme yaptığı sırada ayıyla karşı karşıya gelen muhtar Yücetepe, ayının kendisini fark etmesi üzerine hızla bölgeden uzaklaştığını belirtti.

Aylarca süren emeğinin ayı saldırısıyla yok olduğunu söyleyen Yücetepe, "Ayı arı kovanlarımızı dağıtmış. Kontrol için geldiğimde ayı da buradaydı, beni görünce kaçtı. Bal mevsimini bekliyorduk ama her şey altüst oldu" dedi.

Olayda 10 arı kovanının parçalandığı ve içerisindeki arıların telef olduğu öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı