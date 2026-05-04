Haberler

Fatsa'da ayı saldırısında 10 kovan zarar gördü

Fatsa'da ayı saldırısında 10 kovan zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ayının saldırdığı arı kovanları zarar gördü.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ayının saldırdığı arı kovanları zarar gördü.

Olay, ilçeye bağlı Aşağıyavaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarı Erkan Yücetepe, kendisine ait arı kovanlarını kontrol etmek için bölgeye gitti. Yücetepe, kovanların dağıtıldığını ve büyük zarar gördüğünü fark etti. İnceleme yaptığı sırada ayıyla karşı karşıya gelen muhtar Yücetepe, ayının kendisini fark etmesi üzerine hızla bölgeden uzaklaştığını belirtti.

Aylarca süren emeğinin ayı saldırısıyla yok olduğunu söyleyen Yücetepe, "Ayı arı kovanlarımızı dağıtmış. Kontrol için geldiğimde ayı da buradaydı, beni görünce kaçtı. Bal mevsimini bekliyorduk ama her şey altüst oldu" dedi.

Olayda 10 arı kovanının parçalandığı ve içerisindeki arıların telef olduğu öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket