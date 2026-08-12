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Sivas'ta Yola Çıkan Dev Tavşan Otomobilin Işığıyla Kaçtı

Sivas'ta Yola Çıkan Dev Tavşan Otomobilin Işığıyla Kaçtı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde İsa Şahin, akşam saatlerinde otomobiliyle ilerlerken aniden yola çıkan yaban tavşanını cep telefonuyla kaydetti. Far ışığından korkan tavşan uzun süre kaçtıktan sonra izini kaybettirdi. Şahin, doğadaki hayvanların korunması gerektiğini belirtti.

Sivas'ta yola çıkan dev tavşan, otomobilin ışığını görünce kaçmaya başladı. Yolunu şaşıran ve uzun bir süre kaçan tavşan, izini kaybettirdi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çukuroba köyünde yaşayan İsa Şahin, akşam saatlerinde otomobiliyle ilerlerken aniden yola yaban tavşanı çıktı. Far ışığından korkarak kaçmaya başlayan tavşanı bir süre takip eden Şahin, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Köyde sık sık yabani hayvanlarla karşılaştığını ifade eden İsa Şahin, "Köyümüzde akşam saatlerinde çok fazla tavşan ortaya çıkıyor. Arabanın ışığını görünce yaklaşıyorlar aslında. Tavşanları çok seven kızımla geziye çıkmıştık. Orada da denk geldik ve kayıt altına aldık. Doğadaki bütün canlılarımızı koruyalım ve onlara zarar vermeyelim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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