Tekkeköy'de Duman Paniği: Fabrika Bacasından Çıkan Normal Duman

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikanın bacasından yükselen yoğun duman, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın olduğu düşünülen dumanın, fabrikanın üretim faaliyetleri sırasında bacadan çıkan normal duman olduğu anlaşıldı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Bir fabrikanın bacasından yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu kısa süreliğine yangın sanarak endişe yaşadı. Bir süre sonra dumanın dağılmasıyla herhangi bir yangın olmadığı, bacadan çıkan dumanın normal üretim faaliyetinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı