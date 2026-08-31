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Tekkeköy'de Duman Paniği: Fabrika Bacasından Çıkan Normal Duman

Tekkeköy'de Duman Paniği: Fabrika Bacasından Çıkan Normal Duman
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikanın bacasından yükselen yoğun duman, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar yangın zannettikleri dumanın, fabrikanın normal üretim faaliyetlerinden kaynaklandığını anladı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikanın bacasından yükselen yoğun duman, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın olduğu düşünülen dumanın, fabrikanın üretim faaliyetleri sırasında bacadan çıkan normal duman olduğu anlaşıldı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Bir fabrikanın bacasından yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu kısa süreliğine yangın sanarak endişe yaşadı. Bir süre sonra dumanın dağılmasıyla herhangi bir yangın olmadığı, bacadan çıkan dumanın normal üretim faaliyetinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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