Afyonkarahisar'da evin bahçesine giren 1,5 metrelik yılan korkuttu

Afyonkarahisar'da bir evin bahçesine giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Olay, Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin bahçesine yılan girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bahçedeki yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı kısa süren çalışmanın ardından yakaladı.

Bahçeden çıkarılan yılanın yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olması, çevredeki vatandaşları şaşırttı. Yılanın zehirli olup olmadığı ise belirlenemedi. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden güvenli bir şekilde doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı