Eskişehir Sivrihisar'da bahçeye gelen tilkiyi ev sahipleri besledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'de akşam saatlerinde müstakil bir evin bahçesine gelen tilki, ev sahipleri tarafından beslendi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Yakapınar kırsal Mahallesi'nde akşam saatlerinde devriye gezen doğa dostu bir sürpriz yaşandı. Yerleşim yerine inen aç bir tilki, müstakil bir evin bahçesine kadar geldi. Ev sahipleri, bahçelerinde gördükleri sevimli konuğu eli boş çevirmeyerek yiyecek ikramında bulundu. Kendisine sunulan yemeği çekinmeden yiyen tilkiyi izleyen evin köpeğinin şaşkınlığı ise çevredeki vatandaşların tebessüm etmesine neden oldu. Karnını doyuran yabani tilki, bir süre sonra sessizce bahçeden ayrılarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı