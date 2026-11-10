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Eskişehir Mihalıççık'ta etkili olan kar, çatıları ve park halindeki araçları kapladı

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Eskişehir Mihalıççık'ta etkili olan kar, çatıları ve park halindeki araçları kapladı
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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Yağışla birlikte evlerin çatıları ve park halindeki otomobillerin üzeri tamamen karla kaplanırken bölgede soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte çatılar ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

Eskişehir genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Mihalıççık ilçesinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırarak kent merkezini beyaza bürüdü. Yağışla birlikte evlerin çatıları ve park halindeki otomobillerin üzeri tamamen karla kaplandı. Bölgede soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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