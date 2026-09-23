Eskişehir'de trafiğe kapalı sokağa kurye motosikletleri park edince tepki çekiyor

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Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin önündeki sokağın girişine yasak olmasına rağmen park edilen çok sayıdaki kurye motosikletleri tepki topluyor.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda bulunan Ecan AVM'nin önündeki Bayramyeri Sokak'ta park sorunu sürüyor. AVM'deki ve çevredeki gıda işletmelerine gelip giden kuryeler, motosikletlerini trafiğe kapalı olan sokağa park ediyor. Normalde bisiklet girişinin dahi yasak olduğu sokakta oluşan motosiklet yoğunluğunun çevre esnafının ve yayaların geçişlerini zorlaştırıyor.

Vatandaşlar, motosikletler için uygun park alanları oluşturulmasını, konuyla ilgili çözüm üretilmesini istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı