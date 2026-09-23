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Eskişehir'de trafiğe kapalı sokağa kurye motosikletleri park edince tepki çekiyor

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Eskişehir'de trafiğe kapalı sokağa kurye motosikletleri park edince tepki çekiyor
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Eskişehir'de Ecan AVM önündeki Bayramyeri Sokak'ta yasak olmasına rağmen kurye motosikletleri trafiğe kapalı alana park ediyor. Motosiklet yoğunluğu çevre esnafının ve yayaların geçişini zorlaştırırken vatandaşlar uygun park alanı oluşturulmasını ve çözüm üretilmesini istiyor.

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin önündeki sokağın girişine yasak olmasına rağmen park edilen çok sayıdaki kurye motosikletleri tepki topluyor.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda bulunan Ecan AVM'nin önündeki Bayramyeri Sokak'ta park sorunu sürüyor. AVM'deki ve çevredeki gıda işletmelerine gelip giden kuryeler, motosikletlerini trafiğe kapalı olan sokağa park ediyor. Normalde bisiklet girişinin dahi yasak olduğu sokakta oluşan motosiklet yoğunluğunun çevre esnafının ve yayaların geçişlerini zorlaştırıyor.

Vatandaşlar, motosikletler için uygun park alanları oluşturulmasını, konuyla ilgili çözüm üretilmesini istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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