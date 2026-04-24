Eskişehir'de su verimliliği için İl Su Kurulu'ndan kritik kararlar

Eskişehir'de su verimliliği koordinasyonu için toplanan İl Su Kurulu'nda, kentin mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için hayati öneme sahip stratejik konular masaya yatırıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Adem Keleş'in başkanlık ettiği koordinasyon toplantıya, Su Verimliliği Daire Başkanı Altunkaya Çavuş, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Uzman Gökçen Gökdereli katılım sağladı. Toplantıda, Eskişehir'in mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için hayati öneme sahip stratejik konular masaya yatırıldı. Özellikle tarımsal üretim ve çevre dengesi açısından büyük önem taşıyan, porsuk Havzası'nın mevcut durumu ve su kaynaklarının korunması, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında taşkın risk haritaları, alternatif su kaynakları oluşturmak amacıyla yağmur suyu hasat sistemi uygulamaları ve kentsel ve kırsal alanlarda su tasarrufu sağlayacak kurakçıl peyzaj uygulamaları konuları değerlendirildi.

Vali Yardımcısı Adem Keleş başkanlığındaki toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının eş güdüm içerisinde hareket etmesi ve belirlenen koruma önlemlerinin titizlikle uygulanması yönünde birçok önemli karar alındı. Bu kararların, bölgedeki su verimliliğini artırması ve su kaynaklarının geleceğini güvence altına alması hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli taş:

Hani alınan kararlar nedir hiç haber yok. yuvarlak muğlak cümleler. Bir sürü soru. Boş boş işler. Milletten ne şekilde para toplarızı görüşmüşler yine...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

