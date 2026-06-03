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Eskişehir'de çakan şimşekler eşsiz manzara oluşturdu

Eskişehir'de çakan şimşekler eşsiz manzara oluşturdu
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Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde sağanak yağmur öncesi çakan şimşekler, dron ile görüntülendi. Gökyüzünde eşsiz manzaralar oluşurken, yağmur çiftçileri mutlu etti.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde sağanak yağmur öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Sarıcakaya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak öncesi çakan şimşekler dron ile görüntülendi. Kararan havadan şimşeklerin ışığı ile aydınlanan gökyüzünde eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Çakan şimşekler sonrası başlayan yağmur, nüfusun büyük bir bölümü çiftçi olan bölge halkını mutlu etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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