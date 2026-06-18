Sıcaktan bunalan güvercinler süs havuzunda serinledi

Eskişehir'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle bunalan güvercinler, çareyi süs havuzunda serinlemekte buldu.

Eskişehir genelinde termometrelerin yükselmesiyle birlikte sadece vatandaşlar değil, sokak hayvanları ve kuşlar da sıcaktan olumsuz etkilendi. Odunpazarı ilçesinde yer alan kentin en işlek noktalarından Hamamyolu Caddesi'ndeki bir süs havuzu, sıcaktan bunalan güvercinlerin uğrak yeri oldu. Süs havuzunun serin sularına akın eden onlarca güvercin, kanat çırparak suyun tadını çıkardı. Çevredeki vatandaşların ilgiyle izlediği güvercinlerin havuz keyfi, renkli ve sevimli görüntülere sahne oldu. Havuzda serinleyen kuşlar, bir süre suyun içinde kaldıktan sonra uçarak gözden kayboldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı