Meteoroloji verilerine göre Eskişehir genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı, havanın ise parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre; Eskişehir genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının 3 ile 5 derece arasında düşüş göstereceği belirtilirken, güncel bir meteorolojik uyarının bulunmadığı kaydedildi. Rüzgarın ise batı ve güneybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, akşam ilk saatlere kadar yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Öte yandan en sıcak ilçelerin ise 21 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı