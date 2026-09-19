Eskişehir'de sıcaklık 3-5 derece artacak, en yüksek 30 derece Sarıcakaya'da olacak.

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Eskişehir'de hava sıcaklığının 3 ila 5 derece artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece artarak mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor. Rüzgarın Eskişehir çevrelerinde hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 30 derece ile Sarıcakaya ve 29 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı