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Eskişehir'de Sıcaklık Artışı: 2-4 Derece

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, en yüksek sıcaklıklar Sarıcakaya'da 36, Mihalgazi'de 35 derece olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif esecek, meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Eskişehir'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 36 derece ile Sarıcakaya ve 35 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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