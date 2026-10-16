Haberler

Eskişehir'de sağanak yağış ve sıcaklıkta 3 ila 5 derece düşüş bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir'de yağışların sürmesi ve hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Üç gündür süren yağışlar nedeniyle toprağın doymuş olduğu dikkate alınmalı; aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Eskişehir'de yağışların devam edeceği, hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Beklenen yağış miktarları uyarı limitlerinin altında olsa da üç gündür devam eden yağışlar yüzünden toprağın doymuş olduğunun dikkate alınması gerektiği belirtildi. Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 13 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Julia Stiles’tan yıllar sonra Heath Ledger’a anlamlı anma

“Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi”nin yıldızından anlamlı vefa
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin 3 gizli raporu ortaya çıktı! Birinde yazanlar inanılmaz

3 gizli raporu ortaya çıktı: Bu çocuğun adını şimdi dünya biliyor

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı...
Bakan Gürlek duyurdu! Ormanlık alanda bulunan cesedin sırrı 3 yıl sonra çözüldü

3 yıl önce ormanlık alanda bulundu! İşte sır perdesini aralayan süreç
Yıl sonu için beklentiler değişti! Enflasyon ve dolarda son tahmin

Yıl sonu için beklentiler değişti! Enflasyon ve dolarda son tahmin
İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı

Ne yaptın hocam? 6-0 sonrası dedikleri kriz çıkardı
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Eğer doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar

Bomba iddia! Doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama

Ailesi gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama