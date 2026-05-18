Haberler

Eskişehir'de 'Orman Benim' etkinliği

Eskişehir'de 'Orman Benim' etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orman yangınlarına dikkat çekmek için 81 ilde düzenlenen 'Orman Benim' etkinliğinin Eskişehir ayağında 200 öğrenci ve gönüllü, Kocakır ormanlık alanında yanıcı madde ve çöpleri topladı. Etkinlikte 30 çuval çöp toplanırken, organik atıklar cips makinesinde öğütülerek fidanlıkta kullanılmak üzere depolandı.

Orman yangınlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için 81 il ve birçok ilçede yapılan "Orman Benim" etkinliğinin Eskişehir bölümü coşkulu bir kalabalık ile yapıldı.

Şehir merkezine bitişik Kocakır ormanlık alanında bir araya gelen yaklaşık 200 öğrenci ve genç, ormanlık alandaki yanıcı madde, atık ve çöpleri topladı.

"Amacımız gençlerle farkındalık oluşturarak topluma bir mesaj vermek"

Etkinlikte katılımcılara hitap eden Eskişehir Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş orman yangınlarına dikkat çekerek, "Riskli günler başlamadan önde yanıcı maddeleri azaltmak için bir araya geldik. Amacımız gençlerle farkındalık oluşturarak topluma bir mesaj vermek. Aslında biz bu etkinliği yapmak zorunda kalmamalıydık. Çünkü ormanlara çöp atılmaz. Ormanlar bize atalarımızdan miras değil, torunlarımızın emanetidir" dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılara şapka, önlük, eldiven dağıtıldı. Çöp torbalarını alan gönüllüler Kocakır ormanında yanıcı madde ve çöpleri topladılar. Program kapsamında yapılan yarışmada en fazla çöpü toplayan kişilere hediyeleri verildi.

Ayrıca ormanlık alandaki kuru dal gibi organik maddeler de ehil personel tarafından toplanıp, cips makinesinde öğütülerek fidanlıkta kullanılmak üzere depolandı.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte 30 çuval çöp toplandı. Toplanan çöpler ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm merkezine götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı

Boğazların düğümlendiği an

Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Partili vekilden sürpriz istifa kararı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni gelinin yatak odası dekorasyonu kullanıcıları ikiye böldü

Yeni gelinin yatak odası paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı

Tutuklanması sonrası AK Partili isimden manidar paylaşım
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor