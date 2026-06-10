Haberler

Eskişehir'de sağanak yağış bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzlukların olabileceği bildirildi.

Eskişehir'de öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bu sabah saatlerinde Eskişehir'in kuzey kesimlerinin, bugün öğlen saatlerinde Eskişehir çevreleri, bu akşam ilk saatlerde ise güney kesimlerde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Sonrasında bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yayımlanan hava tahmin raporunda, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklar meydana gelebildiği belirtildi. Eskişehir çevrelerinde hava sıcaklığının 1 ila 2 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın Eskişehir çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette, bugün öğlen ve akşam saatlerinde orta kuvvette, yağış anında ise kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 32 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi

Fenomen dizi sezon finali yaptı, ünlü çift soluğu tatilde aldı
Maçın önüne geçen olay! Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı

Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 48'inci duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 48'inci duruşma
Kıskançlık cinayeti! Ölen 16, öldüren 17 yaşında

Kıskançlık cinayeti! Ölen de öldüren de henüz çocuk
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Okan Buruk olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim

Olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Daha mazbatasını almadan ilk transferini yaptı