Mihalıcçık beyaza büründü
Eskişehir'in Mihalıcçık ilçesinde nisan ayında yağan kar şaşırttı. Beyaza bürünen ilçe drone ile havadan görüntülendi. görüntülerde çatıların beyazla kaplandığı görüldü. Çiftçilerin don olaylarından dolayı ürünlerinin zarar görmesinden korktuğu öğrenildi. Öte yandan, su kaynaklarının gelişmesi açısından yağan kar vatandaşta olumlu etki oluşturdu. Yaşanan görsel şölen kartpostallık görseller manzaralar oluşturdu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı