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Eskişehir genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, yerel olarak kuvvetli olacağını duyurdu. Vatandaşlar sel, yıldırım ve doluya karşı uyarıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak, yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışlara ve rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların sabah saatlerinde Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kent genelinde ise günün en yüksek sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında azalması öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinde ise yer yer kuvvetli eseceği değerlendiriliyor. Ayrıca meteoroloji, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında; yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklar meydana gelebilme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyardı.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 28 derece ile Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 17 derece ile Han ilçesinde olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 23 derece olması öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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