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Eskişehir'de parktaki kamelyanın çatısında hasar meydana geldi

Eskişehir'de parktaki kamelyanın çatısında hasar meydana geldi
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Eskişehir Odunpazarı'ndaki Plevne Özgürlük Parkı'nda bulunan bir kamelyanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle delik oluştu.

Eskişehir'de bulunan bir kamelyanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle delik açıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde yer alan Plevne Özgürlük Parkı'ndaki bir kamelyada hasar meydana geldi. Park içerisinde yer alan ahşap kamelyanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir delik açıldığı görüldü. Kamelyanın üst çatısındaki kaplamanın kırılması sonucu oluşan hasarın nedeni henüz bilinmiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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