Eskişehir’de havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor

Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli saatte 30 ila 60 kilometre hızla eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ile Sarıcakaya ve 34 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı